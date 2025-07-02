Суд оставил без изменений решение о штрафе за дискредитацию ВС РФ для художницы

Свердловский областной суд оставил без изменений решение о назначении штрафа в 45 тыс. руб. уральской художнице Алисе Горшениной, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он был назначен за дискредитацию вооруженных сил России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В жалобе защитник художницы просил облсуд отменить постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга о назначении штрафа, а также прекратить производство по делу.

Напомним, 24 февраля 2022 года на своей личной странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Алиса Горшенина выложила пост, в котором выступила против проведения специальной военной операции (СВО) и потребовала отпустить политических заключенных. На заседании 5 мая судья отметил, что пост сопровождался ее личной фотографией с плакатом, на котором были пацифистские надписи. Протокол на нее был составлен протокол после рапорта сотрудника полиции.

Ирина Пичурина