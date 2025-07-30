Появилось видео цунами на Курильском озере после землетрясения на Камчатке
Мощное землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами не только в океане, но и в Курильском озере. Второй по площади в Камчатском крае и первый по глубине (до 316 метров) пресный водоем расположен на территории Южно-Камчатского заказника.
В 11:24 (02:24 мск) находившиеся на озере сотрудники службы охраны заповедника и туристы ощутили подземные толчки, сообщили в Кроноцком заповеднике. «Мы увидели, как вода ушла примерно на 5 метров, а понтонный пирс и привязанный катер лежат на дне, – рассказал госинспектор Спас Тарасов. — Потом вода вернулась большой волной».
Расположенные в заповеднике здания и строения не получили повреждений, никто не пострадал. Деятельность по охране и научным исследованиям и работа с туристами на территории заказника ведутся в обычном режиме.
Также после землетрясения несколько волн цунами обрушились на Северо-Курильск на острове Парамушир.
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Главное
30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 8,7. На Курильских островах объявлена угроза цунами. Что известно о сейсмическом событии и его последствиях — в подборке «Ъ».
- Как сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН, судя по всему, это было классическое субдукционное землетрясение, то есть оно произошло в месте, где одна литосферная плита погружается под другую. На Камчатке происходит субдукция — погружение Тихоокеанской литосферной плиты под Евразийскую.
- Очаг землетрясения находился на оси глубоководного желоба — так называется зона погружения одной плиты под другую. Очаг землетрясения, по данным европейской Геологической службы, располагался на глубине 159 км.
- Эпицентр землетрясения — точка на поверхности, расположенная непосредственно над очагом, — располагалась в 150 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского и в 361 км к северо-востоку от Северо-Курильска.
- По оценке Камчатского филиала Геофизической службы РАН, произошедшее землетрясение — сильнейшее в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года.
- После главного землетрясения последовало еще 30 афтершоков (повторные подземные толчки) с интенсивностью 2-5 баллов. Прогнозируется, что афтершоки с магнитудой до 7,5 будут продолжаться не менее месяца.
- По данным регионального Минздрава, есть пострадавшие, но их число пока точно неизвестно. 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы.
- В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим ЧС. Порт города работает в штатном режиме.
- На Камчатке организованы пункты временного размещения для тех, кто боится оставаться в своих домах после землетрясения.
- В Северо-Курильске — город на острове Парамушир, Сахалинская область, население — 2,5 тыс. человек — затопило прибрежную зону. Затоплен порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». В городе повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты.
- Правительство Камчатского края сократило рабочий день в госучреждениях до 13:00. Развернут региональный штаб. Прокуратура Сахалинской области открыла горячую линию для жителей.
- На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края.
- Угрозу также цунами объявили в Японии. Почти миллион человек были эвакуированы в Японии из-за опасности цунами. Волны вынесли на берег нескольких китов.
- В США объявлено предупреждение о цунами на Гавайях, а также режим наблюдения на Аляске и Тихоокеанском побережье. Авиакомпания Hawaiian Airlines временно отменила вылеты на Гавайи из-за угрозы цунами.