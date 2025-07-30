Появилось видео цунами на Курильском озере после землетрясения на Камчатке

Мощное землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами не только в океане, но и в Курильском озере. Второй по площади в Камчатском крае и первый по глубине (до 316 метров) пресный водоем расположен на территории Южно-Камчатского заказника.

В 11:24 (02:24 мск) находившиеся на озере сотрудники службы охраны заповедника и туристы ощутили подземные толчки, сообщили в Кроноцком заповеднике. «Мы увидели, как вода ушла примерно на 5 метров, а понтонный пирс и привязанный катер лежат на дне, – рассказал госинспектор Спас Тарасов. — Потом вода вернулась большой волной».

Расположенные в заповеднике здания и строения не получили повреждений, никто не пострадал. Деятельность по охране и научным исследованиям и работа с туристами на территории заказника ведутся в обычном режиме.

Также после землетрясения несколько волн цунами обрушились на Северо-Курильск на острове Парамушир.