Китайские аграрии начали полевые испытания крымского черного тмина

На территории КНР стартовали полевые испытания семян черного тмина, переданных из Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИИ сельского хозяйства региона Владимира Паштецкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам собеседника агентства, испытания начались после двух сезонов подготовки, включавшей размножение семенного материала, чтобы обеспечить достаточную площадь посева и достоверность результатов. В КНР передали несколько разновидностей из коллекции института для анализа адаптивности к местным климатическим и почвенным условиям.

Если испытания подтвердят устойчивость крымского сорта, китайская сторона планирует начать промышленное выращивание тмина. Господин Паштецкий отметил, что в случае положительного результата культура может быть официально зарегистрирована в КНР как совместная разработка с Крымом.

Анна Гречко