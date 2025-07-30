Таганрог улучшает дорожную инфраструктуру для повышения безопасности

В Таганроге устанавливают искусственные дорожные неровности и обновляют разметку для повышения безопасности движения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Лежачих полицейских» уже установили на ул. Чехова в районе 7-го переулка, на ул. Свободы у пересечения с Ленинградской, а также на ул. Ломоносова рядом с ул. Фучика. Неровности монтируют на каждой полосе для эффективного снижения скорости автомобилей»,— приводятся в сообщении слова главы Таганрога.

По информации госпожи Камбуловой, специалисты обновили осевые линии и пешеходные переходы на нескольких участках. Работы затронули ул. Пальмиро Тольятти (от Морозова до Московской), ул. Социалистическую (от Петровской до пер. Паркового), ул. Спортивную (от Поляковского шоссе до пер. Красногвардейского). Также новую разметку нанесли на ул. Розы Люксембург (от пер. Некрасовского до 29-го пер.) и на ул. Сызранова (от Мариупольского шоссе до ул. Чехова).

Валентина Любашенко