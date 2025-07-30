В Буркина-Фасо боевики убили 50 военнослужащих при нападении на базу

Вооруженная группировка напала на военную базу на севере Буркина-Фасо. В результате погибли около 50 военнослужащих, сообщает AP со ссылкой на представителей местной общины.

Атаке подверглась база ВС в районе населенного пункта Дарго в департаменте Бульса. В нападении подозревают группировку «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», которую связывают с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

По данным источников AP, в атаке участвовали около 100 боевиков. Они разграбили и сожгли армейскую базу. Военное правительство Буркина-Фасо пока публично не признало факт нападения.

В мае Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Президент РФ заявил, что Москва продолжит поддерживать республику в борьбе с радикальными группировками. В Буркина-Фасо находятся российские инструкторы, которые работают с национальными силами обороны.