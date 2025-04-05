МИД Буркина-Фасо рассказал о российских инструкторах в стране

Министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Траоре сказал, что сотрудничество с Россией в области безопасности и обороны позволяет стране решать проблему с терроризмом. Он уточнил, что в стране находятся российские инструкторы, которые поддерживают национальные силы обороны.

«У нас в России есть учащиеся. В Буркина-Фасо также находятся российские инструкторы, которые оказывают поддержку силам обороны и безопасности в ряде областей знаний. Для нас самое главное — это качество выполненной работы. Даже если это будут два инструктора, все должно основываться на реальных потребностях и желаниях Буркина-Фасо в атмосфере взаимного уважения»,— сообщил Карамоко Траоре «РИА Новости».

Как добавил глава МИД Буркина-Фасо, Россия поддерживает страну в области подготовки кадров. Кроме того, Москва оказывает комплексную поддержку в области технического обслуживания и управления российским оборудованием.

3 и 4 апреля в Москве прошли первые встречи в формате «Россия—Конфедерация государств Сахеля». Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с министрами иностранных дел Буркина-Фасо, Нигера и Мали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия, Мали, Буркина-Фасо и Нигер сошлись под сенью баобаба».