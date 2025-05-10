Россия продолжит поддерживать Буркина-Фасо в подавлении радикальных группировок

В Кремле прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Буркина-Фасо Ибрагима Траоре. На встрече господин Путин заявил, что Москва продолжит поддерживать республику в борьбе с радикальными группировками. Господин Траоре в свою очередь попросил помочь Буркина-Фасо с технологиями и открыть в стране филиалы российских университетов.

«Сегодня нас объединяет общая цель борьбы с терроризмом и экстремизмом. Будем и далее помогать Республике в восстановлении законности и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Как добавил президент России, Москва придает приоритетное значение оказанию гуманитарной поддержки Уагадугу. Он также сказал, что сотрудничество стран в области здравоохранения и санитарии имеет большой потенциал.

Ибрагим Траоре на встрече сказал, что Буркина-Фасо заинтересована в развитии научно-технического сотрудничества и открытии филиалов российских вузов. Он также попросил помощи с передачей техники и обменом опыта.