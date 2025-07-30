«Простые пассажиры могут улететь по комфортной цене»

Для того, чтобы цены на авиабилеты в Геленджик были доступными, существует единственный проверенный способ — запуск туроператорами на курорт чартерных авиарейсов. Таким мнением на пресс-конференции в Москве с журналистами поделилась заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Она в частности, отметила, что туроператоры за счет раннего бронирования и оптового выкупа различных услуг формируют более низкие цены на перевозки и тем самым помогают туристам экономить. «Review. Ъ-Кубань» узнал у парламентария, как запуск чартерных рейсов может снизить цену на перелеты в Геленджик, как развитие воздушной гавани курорта скажется на туристическом бизнесе всего побережья и что необходимо сделать, чтобы туроператоры начали работать с новым аэровокзалом в связке с местными отельерами.

Фото: duma.gov.ru

— Наталья Васильевна, в чем вы видите преимущество чартерных рейсов в аэропорт Геленджика? Как они смогут повлиять на стоимость авиабилетов в данном направлении?

— У нас в крае уже есть практика работы чартерных рейсов в Сочи, и их преимущества, я думаю, для потребителя на сегодняшний момент очевидны. Для примера: одна моя знакомая неделю назад летела чартерным рейсом из Сочи в Москву за 4500 руб., при том, что на рынке средняя цена такого авиаперелета составляет 20 тыс. руб. и выше. И это я говорю про эконом-класс, а что касается «бизнеса», то там могут быть вполне трехзначные цифры. Поэтому, как говорят туроператоры, только на запуске «чартеров» можно сэкономить деньги туристов за счет снижения стоимости перелета до 20%.

Основной плюс запуска чартерных рейсов для потребителей заключается даже не в этом. А в том, что когда не туроператор не набирает необходимое количество туристов, которое бы хотел туроператор, он по низкой цене «сбрасывает» эти билеты потребителям. Получается, что простые пассажиры по достаточно комфортной цене могут улететь по тому же направлению, что и туристы, только без покупки туристических продуктов у туроператора.

Это широко используемая мировая и отечественная практика, просто для ее реализации нужно провести организационную работу между туроператором, аэропортом Геленджика и, конечно, средствами размещения, чтобы туроператору было интересно возить отдыхающих в эту локацию.

— Как вы оцениваете спрос россиян на отдых в Геленджике в контексте открытия воздушной гавани?

— Сегодня у нас, в принципе, не такой высокий сезон, да и сложности логистики снижают возможности туристов массово посещать значительную часть наших курортов. Поэтому запуск чартерных рейсов во вновь открывшийся аэропорт оживил бы ситуацию на всем побережье от Темрюка до Сочи. Просто в тот же Темрюк из Геленджика гораздо проще добраться, чем из Москвы, например, или даже из Ставрополя.

Вспомним, когда Кемерово «раскручивал» свой горнолыжный курорт Шерегеш, местный аэропорт делал очень хорошее предложение для операторов. На первом этапе он, как минимум, не ставил высокую цену на обслуживание самолетов, чтобы туроператорам было интересно работать с воздушной гаванью. Мне кажется, что аэропорту Геленджика следует идти по этому же пути. Также, туроператорам нужно предоставить возможность работать с интересными средствами размещения по адекватной цене. Тогда все выиграют от этой схемы. Но, мне кажется, нужны какие-то посреднические усилия Краснодарского края, города Геленджика и соседних курортных населенных пунктов, которые могли бы вместе с бизнесом составить такое предложение. Это можно сделать в достаточно короткие сроки. Единственно кто может быть против этого - это авиакомпании, которым выгодно держать высокие цены, так как люди все равно будут покупать. Правда значительно меньше.

— Какие меры поддержки курорта, на ваш взгляд, необходимы, чтобы «раскрутить» аэропорт Геленджика на всю его мощность?

— Я думаю, что в данном случае можно обойтись и без каких-то специальных мер поддержки. Хотя, они всегда приветствуются. Раньше на федеральном уровне существовала очень эффективная программа поддержки чартерных рейсов. Она как раз использовалась для раскрутки новых авианаправлений. Туроператорам компенсировались часть расходов на их запуск, что стимулировало их открывать новые направления. Таким образом, например, был открыт для туристов Дагестан, Бурятия, Кемерово и другие направления. В итоге именно благодаря чартерным рейсам в Дагестан поехало столько туристов, что регион оказался не в силах обслужить весь поток и обеспечить его средствами размещения.

С учетом текущей ситуации низкого сезона, я думаю, вполне оправданно, чтобы организовать поддержку аэропорта Геленджика со стороны Краснодарского края. Если сделать нормальное экономически обоснованное взаимовыгодное коммерческое предложение, то это можно сделать и без господдержки. Например, туроператорам должны сделать выгодное предложение со стороны аэропорта. Выгода есть, так как обслуживать целый аэропорт только для обслуживания условно двух-трех рейсов в сутки тоже не выгодно. Нужен поток пассажиров.

И еще важно, чтобы у туроператора было предложение от средств размещения. Тогда туроператор делал бы интересный туристический продукт за счет сравнительно дешевой перевозки и недорогих средств размещения. То есть, заранее бы бронировались места, и из этого формировался и продавался бы продукт. Экономия в данной случае получается за счет выкупа номеров по оптовым ценам, обеспечивая загрузку отелей. Если запустить такое предложение сейчас, то можно было бы зафрахтовать борта, загрузить их и выкупить отели до октября, обеспечив им загрузку.

Может быть, это снизит доходы средств размещения, но в среднем они все равно выигрывают от того, что у них обеспечивается 100-процентная загрузка. Это выгоднее, чем продавать в розницу, непонятно, с каким успехом.

— Кто должен все это организовать?

— Я думаю, что это должен быть диалог бизнеса при участии органов власти. Само собой оно, конечно, не организуется. То есть, если власти Краснодарского края заинтересованы в том, чтобы бюджеты региона и муниципалитета пополнялись, а средства размещения работали, они первые должны быть заинтересованы, чтобы наладить такой диалог. Особенно сейчас, когда из-за аварии танкеров в Керченском проливе экологическая катастрофа испортила репутацию всего побережья. Люди сегодня боятся отдыхать на море даже там, где это безопасно.

Туроператоры, со своей стороны, могли бы внести ясность в эти вопросы, особенно что касается безопасности отдыха на море. Сейчас, например, мы столкнулись с тем, что в том же Темрюкском районе закрыто для посещения только девять пляжей, а люди боятся в принципе ехать в этом направлении, считая, что оно полностью закрыто. Еще этому может способствовать международная конкуренция, может распространяется прямая дезинформация, чтобы отвлечь туристов из этой зоны — в другие, в том числе, зарубежные. Именно поэтому, мне кажется, было бы целесообразно и экономически оправданно поддержать такой трехсторонний диалог именно сегодня.

Беседовал Дмитрий Михеенко