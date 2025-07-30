Президент Армении предложил «открыть ворота» Сюника на границе с Азербайджаном

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Еревану следует «открыть ворота» Сюникской области, которая через армянскую территорию связывает Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой. Организация в регионе «Перекрестка мира» может сыграть ключевую роль в будущем развитии страны, приводит слова политика News.am.

«Если мы сможем открыть ворота Сюника... будущее предоставит нам большие возможности для развития»,— сказал президент. По его словам, проект «Перекресток мира» привлекает к себе внимание всего международного сообщества.

Сейчас Баку требует провести через территорию Сюника так называемый Зангезурский коридор протяженностью в 40 км, он должен соединить Азербайджан с его эксклавом. Этот вариант обсуждался еще в 2020 году, тогда Россия предлагала ФСБ в качестве регулятора транспортного сообщения в регионе. Армения отвергла «коридорный проект», который делает Сюник подконтрольным третьим странам.

«Перекресток мира» — это альтернативный вариант, предложенный Ереваном, по организации транспортного сообщения с Азербайджаном, а также с Турцией и Ираном. Проект предполагает открытие границ при сохранении контроля за инфраструктурой. По замыслу армянских властей, это должно разблокировать коммуникацию во всем Южном Кавказе.

Еще один вариант, по данным СМИ, Армении предложила Турция. Он предполагает передачу коридора частной компании. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что такие предложения поступали — в том числе со стороны США.

Подробнее о том, как Армения ищет решение сюникского вопроса, — в материале «Никол Пашинян сохраняет равновесие».