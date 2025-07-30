Депутат Картаполов: цели СВО может изменить только Путин, но не Трамп

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов прокомментировал решение президента США Дональда Трампа сократить до 10 дней срок, в течение которого он ожидает прекращения огня на Украине. Депутат считает, что отношения Москвы и Вашингтона не могут стать хуже, потому что их «и так нет».

«Трамп пускай ультиматумы своим подшефным ставит, — заявил Андрей Картаполов «РИА Новостям». — У нас есть... верховный главнокомандующий, как он скажет, так и будет». Депутат добавил, что цели СВО определил Владимир Путин, и «только он их и может изменить».

Глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев в начале недели заявил, что новый дедлайн господина Трампа превращает переговорный процесс в «игру ультиматумов». В Кремле давать оценку словам президента США отказались.

Что пишет мировая пресса об усилении давления США на Россию — в материале «Ъ» «Дедлайны, выставляемые Трампом, часто бывают очень гибкими»