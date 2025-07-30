Депутат Картаполов: цели СВО может изменить только Путин, но не Трамп
Депутат Картаполов заявил, что ультиматумы Трампа не способны изменить цели СВО
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов прокомментировал решение президента США Дональда Трампа сократить до 10 дней срок, в течение которого он ожидает прекращения огня на Украине. Депутат считает, что отношения Москвы и Вашингтона не могут стать хуже, потому что их «и так нет».
«Трамп пускай ультиматумы своим подшефным ставит, — заявил Андрей Картаполов «РИА Новостям». — У нас есть... верховный главнокомандующий, как он скажет, так и будет». Депутат добавил, что цели СВО определил Владимир Путин, и «только он их и может изменить».
Глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев в начале недели заявил, что новый дедлайн господина Трампа превращает переговорный процесс в «игру ультиматумов». В Кремле давать оценку словам президента США отказались.
Что пишет мировая пресса об усилении давления США на Россию — в материале «Ъ» «Дедлайны, выставляемые Трампом, часто бывают очень гибкими»