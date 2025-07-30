За год на Дону стоимость школьного набора увеличилась на 9%

За год в Ростовской области средняя стоимость школьного набора выросла на 9% до 17 тыс. руб. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Базовый минимум для школьников состоит из формы (школьной и спортивной), туфлей и кроссовок, рюкзака, дневника, комплекта тетрадей и пенала. По России средняя цена такого набора выросла на 7% и составила 16,2 тыс. руб.

Школьная форма подорожала на 6% до 3,1 тыс. руб. Так, стоимость блузки/рубашки увеличилась на 7% и составила 1,1 тыс. руб., детские брюки/юбка подорожали на 7%, до 949 руб., детские кроссовки — на 13%, до 2,1 тыс. руб., детские туфли/ботинки — на 10%, до 2,1 тыс. руб., детская футболка — на 10%, до 621 руб.

Вместе с тем, дневник подорожал на 12% и стоит 149 руб., пенал (с предметами канцелярии) — на 21%, до 1,1 тыс.руб., набор карандашей/ручек — на 35%, до 429 руб, набор тетрадей — на 17%, до 459 руб.

Мария Хоперская