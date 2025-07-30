Верховный Суд РФ открыл путь к списанию долгов по субсидиарке: новые критерии освобождения в личном банкротстве

Ранее считалось незыблемым правилом: долги, возникшие в результате привлечения к субсидиарной ответственности или взыскания убытков в банкротстве юрлица, не подлежат списанию в процедуре личного банкротства гражданина. Однако свежий Президиум Верховного Суда РФ в своем обзоре судебной практики, утвержденном 18 июня 2025 года, кардинально изменил подход к этой категории обязательств, дав контролирующим должникам лицам (КДЛ) реальный шанс на освобождение от неподъемных долгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель практики: «Банкротство. Защита от субсидиарной ответственности», управляющий партнер ЮК "Шумская и партнеры" Анна Шумская

Фото: из личного архива Анны Шумской Руководитель практики: «Банкротство. Защита от субсидиарной ответственности», управляющий партнер ЮК "Шумская и партнеры" Анна Шумская

Фото: из личного архива Анны Шумской

От жесткого запрета к разумному балансу

До недавнего времени суды первой инстанции безоговорочно отказывали в списании долгов по субсидиарной ответственности. Судебная практика складывалась так, что даже при отсутствии злого умысла в действиях руководителя компании его все равно не освобождали от обязательств, возникших в результате взыскания убытков.

Верховный Суд в п. 58 нового обзора четко обозначил: освобождение от субсидиарки и убытков, возможно при двух ключевых условиях:

отсутствии умысла или грубой неосторожности в период причинения вреда компании Должнику;

добросовестном поведении гражданина в ходе процедуры банкротства.

Что же такое умысел или грубая неосторожность в действиях привлекаемого лица?

Главное нововведение Верховного Суда заключается в четком разграничении форм вины, что имеет принципиальное значение для определения возможности списания долгов. Важно понимать, что умысел и неосторожность — это разные категории вины, каждая из которых имеет свои последствия для освобождения от обязательств.

Умысел как форма вины предполагает, что лицо осознает опасность своих действий, предвидит реальную возможность или неизбежность наступления негативных последствий и желает их наступления. В таких случаях руководитель действует с четкой целью причинить вред компании или сознательно идет на риск, понимая, что его действия приведут к убыткам.

Гораздо сложнее определить грань между простой и грубой неосторожностью. Грубая неосторожность проявляется тогда, когда лицо предвидело или должно было предвидеть возможность причинения вреда, но легкомысленно надеялось избежать этого или безразлично относилось к возможным негативным последствиям. Простая же неосторожность — это ситуация, когда руководитель действовал в рамках обычного предпринимательского риска, принимая решения, которые впоследствии оказались неверными, но при этом не нарушая принципы добросовестности и разумности.

Согласно п. 3 ст. 53 ГК РФ директор обязан действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно. При этом важно понимать, что:

под термином «добросовестно» скрыта фидуциарная обязанность по проявлению лояльности (верности);

под термином «разумно» — обязанность по проявлению должной заботливости и осмотрительности.

Стандарт «грамотного менеджера» становится ключевым критерием оценки действий руководителя. Суды теперь должны анализировать, как поступил бы средний специалист в данной области при аналогичных обстоятельствах. Этот стандарт напрямую зависит от природы рынка, на котором действует и работает компания: к примеру, для банков, их топ-менеджеров и руководителей, он явно выше из-за требований регулятора, а для некоторых видов бизнеса, к примеру, таких как строительство, допускаются убыточные периоды как часть нормального предпринимательского риска.

Особенно важно, что Верховный Суд подчеркнул: неразумность поведения сама по себе не является препятствием для освобождения от долгов. Это означает, что даже если решение директора оказалось ошибочным и привело к убыткам, это не делает его автоматически ответственным за них в процедуре банкротства, если он действовал добросовестно и в интересах компании.

Практическое применение: как добиться списания

Для успешного списания субсидиарных долгов должнику необходимо:

Доказать отсутствие умысла или грубой неосторожности в период причинения убытков. Это можно сделать, представив доказательства того, что решения принимались на основе имеющейся информации, в интересах компании и без личной выгоды. Если убытки возникли в результате неразумных, но добросовестных действий, это не является препятствием для освобождения. Именно поэтому теперь, как никогда ранее, приобретает актуальность квалифицированная помощь юристов, специализирующихся на защите от субсидиарной ответственности, для формирования позиций и нужных выводов, которые должен отразить суд в мотивированном судебном акте. Подтвердить добросовестное поведение в ходе процедуры личного банкротства: полное раскрытие информации, сотрудничество с управляющим, отсутствие попыток сокрытия активов. Добросовестность в процедуре банкротства — обязательное условие для освобождения от долгов. Обеспечить отдельное рассмотрение обязательств по субсидиарной ответственности в деле о банкротстве. Само по себе указание в резолютивной части на освобождение должника от обязательств автоматически не распространяется на требования, перечисленные в п. 5 и 6 ст. 213.28. Поэтому необходимо, чтобы суд специально рассматривал каждый случай привлечения к субсидиарной ответственности и дал свою оценку основаниям привлечения к ней.

Значение изменений для бизнес-сообщества сложно переоценить

Это решение Верховного Суда знаменует собой конец эпохи пожизненной дискриминации должников с подобного рода долгами и полной невозможности их списания в личном банкротстве. Теперь добросовестные руководители, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, могут рассчитывать на возможность освобождения от исполнения зачастую неподъемных сумм ответственности, иногда причиненных в результате неразумных, но добросовестных действий.

Особую ценность новая позиция Верховного Суда представляет для менеджеров, не являющихся бенефициарами бизнеса, и не извлекающих личную выгоду из убыточных сделок. Если руководитель действовал в рамках корпоративной модели управления и не имел корыстных целей, его поведение теперь квалифицируется как простая неосторожность, а не грубая, что дает шанс на освобождение от обязательств.

Рекомендации практикам

Контролирующим лицам, столкнувшимся с претензиями кредиторов, следует фиксировать все решения, принятые в рамках корпоративного управления, и фиксировать добросовестность своих действий. Храните протоколы заседаний совета директоров, общего собрания участников, письменные заключения экспертов, внутренние служебные записки — все, что подтверждает информированность и добросовестность принятых решений. В делах о личном банкротстве необходимо отдельно заявлять ходатайство о рассмотрении обязательств по субсидиарной ответственности с учетом новых разъяснений Верховного Суда. Укажите конкретные обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии умысла или грубой неосторожности, и подтвердите добросовестное поведение в процедуре банкротства.

Новое толкование закона знаменует переход от жесткого формализма к взвешенной оценке обстоятельств, что создает более справедливые условия как для кредиторов, так и для добросовестных руководителей компаний, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Верховный Суд РФ подтвердил: предпринимательский риск не должен оборачиваться пожизненной ответственностью, если решения принимались в добросовестных интересах компании и без грубых нарушений. Это важный шаг к уравновешиванию интересов всех участников корпоративных отношений и созданию более предсказуемой правовой среды для бизнеса.

Анна Шумская Управляющий партнер ЮК «Шумская и партнёры» +7-913-901-76-41 Сайт компании: www.shumskaya.pro ТГ-канал «Страсти по субсидиарке»: @shumskaya_anna_lawyer

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