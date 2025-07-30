Производитель сидра из Анапы признан банкротом

Анапское ООО «Яблоко Кубани» признано банкротом по иску краснодарской компании «СтилТех». Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края. Конкурсным управляющим утвержден Андрей Петров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, 11 июля 2019 года между кредитором и должником был заключен договор купли-продажи технологического оборудования для производства сидра (пять цилиндро-конических танков). Кредитор свои обязательства по договору выполнил, что подтверждается актом приема передачи. Должник за полученное оборудование в соответствии с условиями договора и дополнительных соглашений к нему не доплатил кредитору денежные средства в размере 4,5 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Яблоко Кубани» зарегистрировано в поселке Виноградном (Анапа) в 2018 году. Основной вид деятельности – производство сидра и прочих плодовых вин. Бенефициаром является Юрий Яхонтов. По итогам 2024 года убыток компании составил 1,5 млн руб.

Наталья Решетняк