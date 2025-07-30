Производитель сидра из Анапы признан банкротом
Анапское ООО «Яблоко Кубани» признано банкротом по иску краснодарской компании «СтилТех». Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края. Конкурсным управляющим утвержден Андрей Петров.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, 11 июля 2019 года между кредитором и должником был заключен договор купли-продажи технологического оборудования для производства сидра (пять цилиндро-конических танков). Кредитор свои обязательства по договору выполнил, что подтверждается актом приема передачи. Должник за полученное оборудование в соответствии с условиями договора и дополнительных соглашений к нему не доплатил кредитору денежные средства в размере 4,5 млн руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Яблоко Кубани» зарегистрировано в поселке Виноградном (Анапа) в 2018 году. Основной вид деятельности – производство сидра и прочих плодовых вин. Бенефициаром является Юрий Яхонтов. По итогам 2024 года убыток компании составил 1,5 млн руб.