Дебиторскую задолженность «Капиталбанка» продают на торгах за 768 млн рублей
Дебиторскую задолженность ростовского «Капиталбанка» снова выставили на торги. Стартовая цена — 768 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В состав лота входят 853 млн руб. задолженности перед банком по обязательствам самарских компаний «Краун Дистрибьюшн» и «Краун Трэйдинг». Обе фирмы прошли процедуру банкротства, после чего арбитражный суд привлек к субсидиарной ответственности их бывших руководителей Петра Диденко и Владислава Шаповалова.
Аукцион пройдет с 1 августа по 6 сентября 2025 года.