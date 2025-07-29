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Дебиторскую задолженность «Капиталбанка» продают на торгах за 768 млн рублей

Дебиторскую задолженность ростовского «Капиталбанка» снова выставили на торги. Стартовая цена — 768 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав лота входят 853 млн руб. задолженности перед банком по обязательствам самарских компаний «Краун Дистрибьюшн» и «Краун Трэйдинг». Обе фирмы прошли процедуру банкротства, после чего арбитражный суд привлек к субсидиарной ответственности их бывших руководителей Петра Диденко и Владислава Шаповалова.

Аукцион пройдет с 1 августа по 6 сентября 2025 года.

Мария Хоперская

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