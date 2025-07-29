Власти Ленобласти определили лимиты и квоты на охотничий сезон этого года

В Ленинградской области определены лимиты и квоты на охотничий сезон 2025-2026 года. Выдачу разрешений и контроль охоты организует комитет по животному миру, сообщили 29 июля в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

В этом охотничьем сезоне разрешено добыть 2303 лося, 58 косуль и 20 рысей. Квоты распределены между охотугодьями региона.

Численность популяций животных в Ленобласти в настоящий момент сохраняется стабильной: 25,5 тыс. лосей, 1,7 тыс. косуль и 550 рысей, уточнили в региональном правительстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что полиция нашла стрелка, пытавшегося убить краснокнижных лебедей в Ленобласти.

Андрей Цедрик