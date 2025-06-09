Полиция нашла стрелка, пытавшегося убить краснокнижных лебедей в Ленобласти

В середине апреля неизвестный устроил стрельбу по лебединой паре, обитавшей на озере неподалеку от деревни Малое Замостье, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали факт незаконной охоты на занесенных в Красную книгу лебедей-шипунов. Они опросили местных жителей, ставших свидетелями преступления.

Раненых птиц передали волонтерам, которые доставили пернатых в центр помощи диким животным. Они продолжают находиться под наблюдением специалистов и по сей день. На то, чтобы установить личность стрелка, полицейским потребовалось больше месяца.

Им оказался 31-летний местный житель. Правоохранителям он пояснил, что во время охоты перепутал лебедей с гусями. Задержанный признал свою вину и пообещал возместить ущерб. Тем не менее, по факту случившегося уже возбудили дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы из сигнального пистолета в торговом центре «Меркурий». Залпы попали в охранника заведения.

Андрей Маркелов