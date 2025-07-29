В Екатеринбурге утвердили проект благоустройства набережной Исети

В Екатеринбурге утвержден эскизный проект благоустройства набережной реки Исеть на участке от улицы Павлодарской до улицы Лыжников, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография проект благоустройства набережной Исети на участке от ул. Павлодарской до ул. Лыжников Фото: Проектная документация проект благоустройства набережной Исети на участке от ул. Павлодарской до ул. Лыжников Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 2 проект благоустройства набережной Исети на участке от ул. Павлодарской до ул. Лыжников Фото: Проектная документация проект благоустройства набережной Исети на участке от ул. Павлодарской до ул. Лыжников Фото: Проектная документация

По словам директора департамента архитектуры Руслана Габдрахманова, этот отрезок станет частью масштабного проекта «От ВИЗа до НИЗа» и обеспечит жителям активно застраивающегося района качественную рекреационную зону. Проект реализуется силами девелопера Prinzip, работающего в близлежащих кварталах.

Согласно проекту, территория площадью 4,5 га будет разделена на функциональные зоны для транзитного движения, тихого отдыха, зрелищ, игр и контакта с водой. На набережной планируется построить мост через Исеть, установить скамейки, урны, качели, амфитеатр. Кроме того, планируется установить более 250 фонарей и озеленить пространство 600 деревьями и кустарниками.

Ранее участок набережной рек Исети и Ольховки стал победителем голосования за объект для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Инфраструктура для жизни». После чего врио губернатора Свердловской области Денис Паслер рассказал какие изменения нужно внести в проект благоустройства набережной. Работы по благоустройству при федеральной поддержке начнутся в 2026 году.

Полина Щуцкая