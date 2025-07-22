Паслер рассказал об изменениях в проекте благоустройства набережной Исети

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер рассказал у себя в Telegram, какие изменения нужно внести в проект благоустройства набережной Исети и Ольховки в Екатеринбурге.

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Накануне он подверг критике существующую концепцию и заявил, что ее нужно переделать. «Сегодня проект предполагает благоустройство 21 тыс. кв. м. Это создание современных пешеходных зон, площадок отдыха для взрослых и детей, скамеек и качелей. Все будет в зелени и подсветке. Это, безусловно, отличные изменения, но, уверен, мы можем еще больше и лучше»,— сказал врио губернатора.

Господин Паслер предложил добавить площадки для занятий спортом и беговые дорожки — необходимость этого он он объяснил тем, что часто видит горожан, которые на набережной бегают и делают другие упражнения. Он также предложил использовать габионы для укрепления береговой линии и защиты от эрозии, что должно предотвратить размывание берега и обрушение грунта. Кроме того, власти рассмотрят возможность расширения набережной, так как в будущем гулять по ней будет еще больше людей, чем сейчас.

Напомним, участок набережной рек Исети и Ольховки стал победителем голосования за объект для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Инфраструктура для жизни». За обновление территории проголосовало более 73 тыс. жителей Екатеринбурга. Работы по благоустройству при федеральной поддержке начнутся в 2026 году. Кроме того, администрация Екатеринбурга приняла решение благоустроить также парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка) и Основинский парк, которые вошли в число лидеров голосования — их обновят за счет бюджета муниципалитета.

Ирина Пичурина