В Екатеринбурге хотят построить первый в России зеленый мост и отель для насекомых

В Екатеринбурге на заседании совета по развитию общественных пространств представили проект левого берега набережной реки Исеть, разработанный компанией Urban Green совместно с девелопером Prinzip. Там планируется создать первый в России зеленый мост, отель для насекомых, самую большую в городе площадку для собак и другие элементы благоустройства.

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Проект подразумевает высаживание деревьев на существующий мост через реку Исеть в границах переулка Базовый — Кольцовского тракта. Помимо этого, через нее организуют переход из камней и подвижную игровую переправу. Возле реки появится семейный моторик-парк, площадка для выгула собак площадью 3,3 тыс. кв. м., босоногая тропа и «гостиница для насекомых».

Вдоль реки должна появиться велодорожка, которая протянется от начала до конца зоны и в будущем сможет вписаться в проект комплексного развития набережной «От ВИЗа до НИЗа». В зоне появится здание визит-центра, где планируют проводить лекции, организовать кафе, магазин сувениров. Зимой на территории будут устраивать лыжню, ставить елку.

Сроки реализации проекта пока не сообщаются. Члены совета на заседании одобрили его единогласно.

Анна Капустина