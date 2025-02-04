В Екатеринбурге хотят построить первый в России зеленый мост и отель для насекомых
В Екатеринбурге на заседании совета по развитию общественных пространств представили проект левого берега набережной реки Исеть, разработанный компанией Urban Green совместно с девелопером Prinzip. Там планируется создать первый в России зеленый мост, отель для насекомых, самую большую в городе площадку для собак и другие элементы благоустройства.
Фото: Проектная документация
Проект подразумевает высаживание деревьев на существующий мост через реку Исеть в границах переулка Базовый — Кольцовского тракта. Помимо этого, через нее организуют переход из камней и подвижную игровую переправу. Возле реки появится семейный моторик-парк, площадка для выгула собак площадью 3,3 тыс. кв. м., босоногая тропа и «гостиница для насекомых».
Вдоль реки должна появиться велодорожка, которая протянется от начала до конца зоны и в будущем сможет вписаться в проект комплексного развития набережной «От ВИЗа до НИЗа». В зоне появится здание визит-центра, где планируют проводить лекции, организовать кафе, магазин сувениров. Зимой на территории будут устраивать лыжню, ставить елку.
Сроки реализации проекта пока не сообщаются. Члены совета на заседании одобрили его единогласно.