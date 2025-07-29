В Юбилейном микрорайоне Краснодара начнут берегоукрепление за 10,9 млрд рублей
В Краснодаре начнут работы по укреплению правого берега Кубани в Юбилейном микрорайоне. Соответствующее поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев во время встречи с активом города.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что проект защиты правого берега реки получил одобрение государственной экспертизы. Однако требуются дополнительные инженерно-геологические изыскания и корректировка документации.
«Работы по берегоукреплению очень важны для безопасности жителей Юбилейного микрорайона. Поэтому их нельзя затягивать. Как только данный проект пройдет необходимые корректировки, нужно разделить его на этапы и начинать реализацию», — поручил господин Кондратьев.
Евгений Наумов уточнил, что берегозащитные мероприятия планируют провести на участке от улицы Тургенева до Рождественского парка. Предварительная стоимость составляет 10,9 млрд руб.