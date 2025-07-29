Губернатор потребовал завершить строительство батутного центра к лету 2026 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить строительство спортивного комплекса для прыжков на батуте и акробатики на улице Мачуги в Краснодаре до 1 июня 2026 года. Об этом он заявил во время посещения стройплощадки объекта, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Этот спортивный объект уже давно ждут жители Краснодара — как профессиональные спортсмены, так и обычные горожане. Однако он до сих пор не достроен, и у людей возникает справедливый вопрос, когда работы будут завершены. Понимаю все сложности и вызовы, с которыми предстоит справиться, но терпение жителей не безгранично. Отставание от графика нужно наверстать, где это возможно запараллелить работы и достроить спорткомплекс до 1 июня 2026 года», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Новый объект возводят по государственной программе развития физической культуры и спорта. Для спортсменов оборудуют спортивный зал с батутами, акробатической дорожкой и двойным минитрампом, тренажерный зал и кабинет хореографической разминки, медпункт и административные помещения.

Строительство началось в 2022 году. Первоначальный подрядчик не выполнил обязательства, и контракт с ним расторгли. Сроки сдачи перенесли, скорректировали проектную документацию. Договор с новым подрядчиком уже заключен. Готовность объекта составляет 40 процентов. В настоящее время завершили монтаж металлокаркаса, устройство каменных перегородок и монолитных несущих конструкций. Частично выполнили работы на внутриплощадочных инженерных сетях.

Лия Пацан