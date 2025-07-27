Эрдоган поддержал решение Макрона признать Палестину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во время звонка главы двух стран обсудили положение в секторе Газа и решение Франции признать Палестину как государство.

«Президент Эрдоган поздравил президента Франции Макрона с решением признать Палестину в качестве государства»,— говорится в пресс-релизе канцелярии президента в соцсети Х.

Также президент Турции подчеркнул, что гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась. Он призвал международное сообщество принять меры для остановки боевых действий как можно быстрее. По его словам, решение конфликта между Израилем и Палестиной, а также установление прочного мира в регионе возможно добиться путем «создания двух государств».

24 июля Эмманюэль Макрон заявил, что Франция готова признать Палестину как страну. Это намерение он оформит через генеральную ассамблею ООН в сентябре. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудил такое решение властей Франции и назвал его «плацдармом для уничтожения» Израиля.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Франция готовится к признанию».