Донская прокуратура предъявила около 1 тыс. исков о взысканиях переводов мошенникам

Прокуратура Ростовской области предъявила более 1 тыс. исков о взыскании неосновательного обогащения. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в настоящее время удовлетворены порядка 250 таких исковых заявлений прокуроров на общую сумму 70 млн руб. Необоснованное обогащение регулируется главой 60 Гражданского кодекса РФ. Согласно ней, приобретатель обязан возвратить потерпевшему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество. Эта же правовая норма касается и так называемых «дропперов» — людей, которые неосознанно выполняют указания мошенников, предоставляя им свои банковские счета и карты.

Процессуальная сложность возвращения денег связана с разбросом мест проживания «дропперов».

«Дело в том, что решение суда исполняется по месту его вынесения, а сам иск подается в суд по месту жительства предполагаемого „дроппера“. Иски подаются в различные суды по всей России. Проблема „дропперства“ распространенная, соответственно, прокуратуры субъектов подают подобные иски в суды всех регионов»,— рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Константин Соловьев