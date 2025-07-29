Блогеру Щепихину продлили арест на шесть месяцев

Пресненский районный суд Москвы продлил арест блогеру Арегу Щепихину на шесть месяцев, сообщает корреспондент «Ъ» с заседания. Фигуранта обвиняют в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти по признакам пола, расы или национальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арег Щепихин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Арег Щепихин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В суде прокурор заявил, что основания для изменения меры пресечения не отпали. Блогер попросил назначить ему домашний арест или отпустить под подписку о невыезде. Во время заседания господин Щепихин заявил, что дал признательные показания по эпизоду нарушения права свободы вероисповедания (ст. 148 УК РФ) под давлением следователя.

21 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против блогера Арега Щепихина. Как рассказали в надзорном ведомстве, фигурант 2 июня опубликовал видео, где «оскорбил религиозные объекты мусульман». На следующий день господин Щепихин записал видео с призывами к насилию на религиозной и национальной почве. В отношении него возбуждены дела по статье об экстремизме (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и по статье о возбуждении ненависти по признакам пола, расы, национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

3 июля Арега Щепихина на Ярославском вокзале похитили неизвестные и увезли за пределы города. Позже выяснилось, что мужчину расспрашивали о связях с Украиной и оппозицией, и после отпустили. Чеченские власти назвали задержание блогера законным. В итоге МВД задержало шестерых причастных, их обвиняют в похищении и превышении полномочий.

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