Прокуратура утвердила обвинение похищенному на Ярославском вокзале блогеру

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против блогера Алега Щепихина. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти по признакам пола, расы или национальности. Материалы дела направят для рассмотрения в Пресненский районный суд Москвы.

Как рассказали в надзорном ведомстве, фигурант 2 июня опубликовал видео, где «оскорбил религиозные объекты мусульман». На следующий день господин Щепихин записал видео с призывами к насилию на религиозной и национальной почве.

На другом видео блогер призывал свою аудиторию убедить «власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий». Расследование дела завершили на прошлой недели.

3 июля на Ярославском вокзале Алега Щепихина похитили неизвестные и увезли за город. Как потом стало известно, его расспрашивали о связях с Украиной и оппозицией, и отпустили. Чеченские власти назвали задержание блогера законным. В итоге МВД задержало шестерых причастных, их обвиняют в похищении и превышении полномочий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сядут все».

Никита Черненко