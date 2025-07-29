До 2030 года в Ростове расселят 14 аварийных памятников архитектуры

До 2027 года в Ростове-на-Дону расселят семь аварийных многоквартирных домов, к 2030 — еще семь. Все эти дома признали объектами культурного наследия. Об этом сообщили «Ведомости.Юг» со ссылкой на замглавы администрации города по строительству и архитектуре Андрея Дикуна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В городе находится 543 объекта культурного наследия, около 292 из которых – многоквартирные дома. Аварийными признали 25 таких домов, 11 из них уже полностью расселили и передали в собственность муниципалитета.

Информация обо всех объектах есть на платформе Наследие.Дом.РФ. Там потенциальные инвесторы могут ознакомиться с правовым режимом и техническим состоянием, характеристиками объектов (площадь, обременения и другие). Там же инвесторы смогут воспользоваться механизмами льготного кредитования и субсидирования.

Мария Хоперская