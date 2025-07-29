Новороссийские таможенники изъяли крупную партию наркотиков в автомобиле из США

При досмотре автомобиля FORD ESCAPE, прибывшего морским путем из США для получателя из Брянской области, сотрудники Новороссийской таможни обнаружили запрещенные вещества. В салоне транспортного средства были найдены 100 таблеток в заводской упаковке, пластиковые трубки и сверток из фольги с веществом растительного происхождения, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Экспертное исследование установило, что в таблетках содержится 17,58 граммов бупропиона - производного эфедрона, запрещенного к свободному обороту на территории Евразийского экономического союза.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда наркотических средств в крупном размере). В настоящее время проводятся следственные действия.