В Неклиновском районе потушили пожар в маслоцехе

В селе Приморка Неклиновского района спасатели потушили пожар в маслоцехе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Сигнал о возгорании, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», поступил в 12:42. На месте работали две автоцистерны и семь человек. Предварительная площадь пожара составляла 350 кв. м..

Локализовать пламя удалось в 14:45 локализация на площади 400 кв.м. Полная ликвидация возгорания зафиксирована в 16:05.

Наталья Белоштейн