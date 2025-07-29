Минфин Башкирии возьмет в кредит до 4 млрд рублей для погашения долгов

Министерство финансов Башкирии объявила аукцион на открытие возобновляемой кредитной линии для погашения долгов и частичного финансирования дефицита бюджета. Лимит займа — 4 млрд руб., следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

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Средства минфин собирается привлечь по плавающему займу со сроком действия 80 дней. За подписание контракта ведомство собирается заплатить кредитной организации до 182,6 млн руб.

Итоги аукциона будут подведены 8 августа.

В декабре Башкирия взяла в кредит у Уралсиба 7,5 млрд руб. по ставке 22% годовых. По заверениям исполняющей обязанности главы минфина республики Светланы Малинской, долг был погашен в течение месяца.

По итогам июня дефицит регионального бюджета достиг 15,2 млрд руб. Объем государственного долга составляет 71,1 млрд руб. Непогашенные обязательства перед банками у республики отсутствуют.

Идэль Гумеров