Башкирия возьмет кредит на 7,5 млрд рублей в Уралсибе

Министерство финансов Башкирии заключило с ПАО «Банк Уралсиб» контракт на открытие кредитной линии на 7,5 млрд руб. для частичного финансирования дефицита бюджета республики, сообщается на сайте госзакупок. Договор подписан по начальной цене, за 131 млн руб. Ставка составляет 22%.

Кредитная линия будет действовать 30 календарных дней, с 24 декабря 2024 года по 22 января 2025 года. Погасить кредит нужно будет до 22 января 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре Курултай Башкирии внес изменения в региональный бюджет на 2024 год. Дефицит бюджета составит 15,4 млрд руб., увеличившись на 3,2 млрд руб. В декабре республиканский парламент принял бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Прогнозируемый объем доходов в 2025 году составляет 337,5 млрд руб., расходов — 341,5 млрд руб., дефицит бюджета составит 4 млрд руб.

Майя Иванова