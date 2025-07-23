Дефицит бюджета Башкирии превысил 15 млрд рублей

По итогам первого полугодия доходы бюджета Башкирии составили 128,8 млрд руб. или 38,1% из запланированных 337,9 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы к 1 июля оказались ниже 86,4 млрд руб. (33,7% от заложенных 256 млрд руб.), безвозмездные поступления из федерального бюджета достигли 42,5 млрд руб. (51,9% от плана в 81,9 млрд руб.). Такие данные содержатся в ежемесячном отчете министерства финансов Башкирии.

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Расходы составили 144 млрд руб. из заложенных на год 347,7 млрд руб. (исполнение — 41,4%).

Таким образом, дефицит республиканского бюджета достиг максимальных в этом году 15,2 млрд руб. С учетом изменений в годовой бюджет дефицит должен был составить 9,7 млрд руб.

К началу лета дефицит был ниже на 6,8 млрд руб.

В прошлом году доходная часть по итогам января-июня была исполнена на 39,6%, расходная — 43,8%, а дефицит составлял 18,2 млрд руб.

Идэль Гумеров