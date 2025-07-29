В Ростовской области появятся новые меры поддержки животноводов
Для животноводов в Ростовской области разработают новые меры поддержки. Причиной для модернизации действующей системы стал недостаток урожая кормовых культур. Об этом сообщает правительство региона. Разработкой займется областной минсельхозпрод при поддержке федерального министерства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным подсчетам, ущерб от майских заморозков и засухи составляет около 7,8 млрд руб. Был поврежден 1 млн га посевов.
При этом областные сельхозпроизводители уже получили порядка 220 млн руб. страховых выплат.