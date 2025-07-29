В Ростовской области появятся новые меры поддержки животноводов

Для животноводов в Ростовской области разработают новые меры поддержки. Причиной для модернизации действующей системы стал недостаток урожая кормовых культур. Об этом сообщает правительство региона. Разработкой займется областной минсельхозпрод при поддержке федерального министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным подсчетам, ущерб от майских заморозков и засухи составляет около 7,8 млрд руб. Был поврежден 1 млн га посевов.

При этом областные сельхозпроизводители уже получили порядка 220 млн руб. страховых выплат.

Мария Хоперская