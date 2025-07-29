В Кисловодске под обвалом грунта в санатории может находить еще один человек

По предварительной информации, под обвалом скальной породы на территории санатория «Москва» может находиться еще один человек. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Спасатели проводят разбор завала грунта, на месте происшествия работает кинолог с собакой.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Следственным отделом по городу Кисловодск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому возбуждено уголовное дело по факту обрушения грунта на территории санатория «Москва», которое привело к травмированию двух туристов из Тольятти.

Наталья Белоштейн