В Кисловодске возбуждено уголовное дело из-за обрушения грунта в санатории

Следственным отделом по городу Кисловодск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому возбуждено уголовное дело по факту обрушения грунта на территории санатория «Москва», которое привело к травмированию двух туристов из Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», обрушение грунта на территории санатория «Москва» произошло 29 июля. На место прибыла следственная группа во главе с руководителем территориального подразделения регионального управления СК России.

Следственным комитетом и прокуратурой организованы проверки по факту обрушения скалы на территории санатория.

Ход следствия находится на контроле в аппарате следственного управления.

Наталья Белоштейн