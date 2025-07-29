В Белокалитвенском районе продолжается ремонт Мариинской гимназии

Ремонт Мариинской гимназии в Белокалитвенском районе завершен на 75%. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. На проведение реконструкции выделили 1,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Проект реконструкции предполагает строительство административно-спального, спортивного и учебного корпусов. В зданиях появятся хореографический и гимнастический залы, а также учебные кабинеты и корпуса с актовым залом, библиотекой и столовой. В настоящее время специалисты провели общестроительные работы и закончили монтаж внешних инженерных систем. Рабочие занимаются отделкой фасада и установкой внутренних сетей.

В гимназии учатся девочки с 5 по 11 классы, они получают основное и дополнительное образование. Школьницы занимаются парашютным спортом, современным пятиборьем, краеведением, поисковой работой, а также изобразительным искусством, танцами и вокалом.

Мария Хоперская