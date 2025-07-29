В Краснодаре задержали супругов за организацию проституции в массажных салонах

Супружескую пару из Краснодара задержали по подозрению в организации проституции под видом массажных услуг. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 37-летние супруги создали устойчивую схему в Краснодаре и Белореченске, в которой женщины вовлекались в занятия проституцией. Работа велась через сеть массажных салонов.

Во время обысков в помещениях салонов и по месту жительства подозреваемых изъяты документы и вещи, имеющие значение для уголовного дела. Супругам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 240 и ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация и вовлечение в занятия проституцией).

Сейчас фигуранты арестованы. Полиция ищет других участников преступной группы.

Анна Гречко