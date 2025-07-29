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Для тушения пожара в районе Кабардинки используют вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара в городе-курорте Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Загорание лесной подстилки произошло в Геленджикском лесничестве, Кабардинском участковом лесничестве. Предварительная площадь пожара – 9 га. Тушение осложняет труднодоступная гористая местность, жаркая сухая погода.

Тушением пожара занимаются 46 человек и 11 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

Саркис Айвазян

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