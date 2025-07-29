Жителя Подмосковья будут судить за передачу ВСУ данных о курских аэродромах

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело 53-летнего жителя Подмосковья Эльдара Марченко, обвиняемого в совершении теракта (ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Ему вменяется передача вооруженным силам Украины координат двух аэродромов в Курской области, которые впоследствии подверглись атаке с использованием БПЛА. Об этом сообщил «Ъ».

По версии следствия, Эльдар Марченко приобрел навигационную программу и предварительно протестировал ее в районе аэродромов Подмосковья. Затем он отправился в Курскую область и установил точные координаты двух аэродромов — гражданского и военного. На основе переданной им информации ВСУ приняли попытку атаковать объекты с помощью двух беспилотников. В итоге один из них 27 августа 2023 года врезался в многоквартирный дом в Курске, а другой был сбит системой ПВО. В результате никто из мирных жителей не пострадал, в МКД были повреждены остекление и семь балконов — их восстановили к началу сентября.

Эльдара Марченко задержали 1 августа 2024 года. Он провел месяц в подмосковном ИВС перед тем, как ГСУ СКР предъявил ему обвинение 13 сентября. Позже по ходатайству следствия фигуранта арестовал Басманный райсуд Москвы.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».