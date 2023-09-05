В Курске отремонтировали пострадавший от атаки беспилотника дом

В многоэтажке на улице Карла Маркса в Курске, куда в ночь на 27 августа врезался украинский беспилотник, завершены восстановительные работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В доме были заменены разбитые окна, восстановлено остекление семи балконов.

Как сообщили в облправительстве, за минувшую неделю в приграничных Хомутовском, Глушковском и Кореневском районах строители за счет бюджета также отремонтировали кровлю в пяти пострадавших от обстрелов ВСУ частных домах и установили 94 м заборов из профлиста вместо поврежденных. В поселке Глушково в поврежденном многоквартирном доме заменили дверь подъезда, а в поселке Теткино в частных домах установили три новые металлические двери и «привели в порядок» фасад одного дома.

Всего в регионе «с учетом последствий» обстрела Теткино 2 сентября необходимо восстановить еще 18 частных домовладений, сообщили в облправительстве. Предстоит ремонт 12 кровель и пяти фасадов, замена трех дверей и семи поврежденных заборов в Хомутовском, Глушковском, Кореневском и Суджанском районах.

Всего с начала спецоперации на Украине в пяти приграничных муниципалитетах Курской области после обстрелов отремонтировали 32 многоквартирных и 595 частных домов, два магазина и семь объектов социальной инфраструктуры.

Сергей Калашников

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