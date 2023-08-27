Ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, никто не пострадал

По предварительной информации губернатора Курской области Романа Старовойта, ночью украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса в центре города. Обошлось без пострадавших.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона, на некоторых этажах жилого дома выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на улице Карла Маркса. «Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Все оперативные службы работали на месте взрыва. Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества»,- заверил господин Старовойт.

Министерство обороны РФ в 7:14 опубликовало сообщение о том, что 27 августа в ночные и утренние часы ВСУ предприняли очередные попытки террористических атак по российской территории с применением БПЛА самолетного типа. Они были обнаружены дежурными средствами ПВО и «уничтожены в полете». Два беспилотника, по информации ведомства, сбили над территориями Брянской и Курской областей.

Вчера в результате атак украинских БПЛА погиб мужчина в Белгородской области.

Владимир Зоркий