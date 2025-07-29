Вениамин Кондратьев заявил о продолжении поддержки промышленности на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил производственные площадки корпорации АК «ЭСКМ» в Краснодаре и заявил, что регион продолжит поддержку промышленности для укрепления технологического суверенитета страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава Кубани осмотрел заводы «Электросевкавмонтажиндустрия», «Прогресс» и «СТМУ ЭСКМ», выпускающие продукцию для объектов атомной и тепловой энергетики в России, Индии, Иране, Китае, Вьетнаме, Бангладеш и Турции. Господин Кондратьев подчеркнул, что такие предприятия — «предмет гордости для всего Краснодарского края» и показатель высокого уровня развития промышленности. Он отметил, что край и дальше будет оказывать поддержку импортозамещающим производствам.

Генеральный директор корпорации Евгений Суббота рассказал, что с 2018 года компания получила более 40 млн руб. субсидий из краевого бюджета и около 240 млн руб. льготных займов Фонда развития промышленности региона. Эти средства позволили локализовать производство, расширить ассортимент и наладить логистику.

Корпорация участвует в строительстве большинства объектов атомной энергетики в России, имеет центральный офис в Краснодаре и представительства в других регионах и за рубежом. В структуру организации входят производственные, строительные и учебные подразделения.

Анна Гречко