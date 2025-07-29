«Яндекс Путешествия» назвали самые востребованные ж/д маршруты августа

«Яндекс (MOEX: YDEX) Путешествия» выяснили, куда чаще всего отправляются россияне на поездах в конце лета. Согласно пресс-релизу (есть у «Ъ»), в топе направлений — Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Адлер и Сочи.

Многие планируют поездки заранее — в среднем за 60–77 дней. Чаще всего путешественники выбирают морские курорты и города у рек, где комфортный климат сочетается с доступными ценами на билеты и жилье.

Поезда остаются востребованной альтернативой авиаперелетам. Они позволяют сэкономить и не ограничивать себя в багаже. Особенно актуальными такие поездки стали на фоне массовых отмен и задержек в аэропортах по всей стране. Только в Шереметьево утром 29 июля «Аэрофлот» аннулировал 53 рейса.