Пожар охватил гектар леса под Кабардинкой
Система мониторинга «Лесохранитель» зафиксировала задымление в лесной зоне возле Кабардинки, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram. На место происшествия направлены лесопожарные бригады и лесничий.
Фото: Краевой лесопожарный центр
По прибытии специалисты обнаружили возгорание сухой растительности и приступили к его тушению. Огонь охватил приблизительно один гектар территории.
В настоящее время проводятся мероприятия по локализации очага возгорания. Для скорейшего устранения пожара наращиваются силы и средства пожаротушения.