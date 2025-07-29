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Пожар охватил гектар леса под Кабардинкой

Система мониторинга «Лесохранитель» зафиксировала задымление в лесной зоне возле Кабардинки, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram. На место происшествия направлены лесопожарные бригады и лесничий.

Фото: Краевой лесопожарный центр

Фото: Краевой лесопожарный центр

По прибытии специалисты обнаружили возгорание сухой растительности и приступили к его тушению. Огонь охватил приблизительно один гектар территории.

В настоящее время проводятся мероприятия по локализации очага возгорания. Для скорейшего устранения пожара наращиваются силы и средства пожаротушения.

Лия Пацан

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