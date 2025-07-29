В Ростовской области возбудили уголовное дело после избиения несовершеннолетней

В станице Тацинской Белокалитвинского района Ростовской области уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) возбудили в отношении местного жителя за избиение подруги дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 6 июля после ссоры двух подруг отец одной из них заставил обидчицу дочери извиниться на коленях.

В настоящее время мужчина задержан, по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.

О ходе расследования представлен доклад в центральный аппарат Следственного комитета России.

Наталья Белоштейн