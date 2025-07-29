Депутат Чепа уточнил свои высказывания о песне про «Талибан» и «русских»

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что не называл песню про «Талибан» гимном движения, а говорил лишь о ее содержании. Накануне посольство Афганистана назвало композицию «скабрезной песенкой» и заявило, что страна не утверждала официального гимна. Российский парламентарий считает, что даже без официального статуса песня должна соответствовать характеру взаимоотношений двух стран.

«Такое (содержание песни.— "Ъ") недопустимо, если они (талибы.— "Ъ") хотят дружить с Россией! — сказал господин Чепа РБК. — К дружбе с нашей страной нужно относиться как подобает».

Обсуждение композиции началось в сети несколько дней назад. В тексте есть такие фразы: «груды черепов, вот что осталось от русских» и «став свободным от англичан, он стал могилой для русских». Накануне Алексей Чепа в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвал обратить внимание на это произведение.

В конце мая Россия исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций, в котором движение находилось с 2003 года. В начале июля в Москву прибыл первый посол Афганистана от талибов Гул Хасан. 3 июля Россия стала первой страной в мире, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан, контролируемый «Талибаном».

Подробнее — в материале «"Талибан" был плох, а стал ух!».