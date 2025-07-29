Посольство Афганистана прокомментировало слова депутата Чепы о «гимне» талибов

Посольство Афганистана в России заявило, что гимн в стране не утверждали. Так в дипмиссии прокомментировали песню о черепах и русских, которую депутат Алексей Чепа назвал гимном движения «Талибан».

«Не стоит путать скабрезную песенку с гимном страны»,— сказали РБК в посольстве. Господин Чепа накануне обратил внимание на содержание песни.

В композиции есть фраза «Посмотри на груды черепов, вот что осталось от русских», рассказал депутат в эфире радио «Говорит Москва». По его словам, если страны все же хотят «дружить», то и должны относиться друг к другу подобающим образом.

В начале июля Россия первой в мире узаконила отношения с правительством «Талибана», признав Исламский Эмират Афганистан. Это государство, провозглашенное талибами после повторного прихода к власти в Кабуле в 2021 году.

Подробности — в материале «Ъ» «“Талибан” был плох, а стал ух!...».