В районе Кабардинки зафиксировали лесной пожар

Система мониторинга «Лесохранитель» зафиксировала задымление в лесном массиве у поселка Кабардинка. На место оперативно выехали пожарные расчеты и сотрудники геленджикского лесничества, сообщили в ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» Фото: ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

Прибывшие на место специалисты обнаружили возгорание сухой травы на площади около 1 га. Очаг возгорания был классифицирован как лесной пожар в Кабардинском участковом лесничестве.

В настоящее время пожарные бригады ведут активную работу по локализации огня. Наращиваются силы и средства для скорейшей ликвидации возгорания. Ситуация находится под постоянным контролем, принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения пожара на близлежащие территории.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесных массивах, особенно в условиях жаркой и сухой погоды.