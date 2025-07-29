Дорогу Шахты — Белая Калитва за 540 млн рублей отремонтируют до конца 2026 года

В Ростовской области начался капитальный ремонт десятикилометровой автомобильной дороги Шахты – Белая Калитва в Октябрьском районе (от х. Киреевка до ж/д переезда). На ее реконструкцию выделено почти 540 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства региональной политики Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Проектная документация была разработана региональным Минтрансом в 2024 году. В конце июня этого года был заключен контракт с подрядной организацией, которая планирует завершить работы в декабре 2026 года.

До заявленного срока дорожникам предстоит обустройство нижнего слоя дороги и верхнего с двумя слоями покрытия. Также будет заменено шесть водопропускных труб и установлено четыре дополнительных. Рабочие нанесут дорожную разметку из термопластика, установят дорожные знаки, сигнальные столбики и ограждения.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2025 году в регионе планируют отремонтировать 500 объектов дорожной инфраструктуры. Всего для проведения работ на порядка 860 км автомобильных дорог и сооружений выделено 32 млрд руб. На сегодняшний день ремонт завершен на 207 объектах протяженностью 271 км.

Наталья Белоштейн