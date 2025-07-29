Жительницу Азова судят по 16 эпизодам мошенничества

Азовским городским судом Ростовской области рассматривается уголовное дело по 16 эпизодам ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении местной жительницы, взявшей в долг крупные суммы денег под проценты и не вернувшей их. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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По версии следствия подсудимая неоднократно обращалась за финансовой помощью к нескольким горожанам. Подписав договор займа, фигурантка тратила деньги на собственные нужды.

В суде отметили, что ни один из займов не был погашен, тем самым горожанка нанесла потерпевшим имущественный ущерб в значительном, крупном и особо крупном размерах.

В настоящее время по уголовному делу проводится судебное следствие, в ходе которого потерпевшие дают показания, доводя до суда свою версию произошедшего.

Свои доказательства представляет и сторона обвинения.

Наталья Белоштейн