В Ростове городской маршрут № 84 передали новому перевозчику

В Ростове-на-Дону с первого августа 2025 года на автобусном маршруте № 84 будет работать новый перевозчик. Решение было принято после выявления 94 нарушений муниципального контракта. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

«По информации Департамента транспорта, автобусы данного маршрута ходили не по расписанию, число транспортных средств на линии не соответствовало заявленному. Оставались вопросы и к техническому состоянию подвижного состава и работе системы кондиционирования»,— заявил господин Скрябин.

По словам главы Ростова, в июле прежний оператор в будние дни направлял на линию лишь один автобус вместо шести запланированных. В выходные дни компания полностью прекратила обслуживание маршрута.

С первого августа муниципальный автобусный маршрут № 84 будет обслуживаться новым перевозчиком. На линию будут выходить шесть машин.

Валентина Любашенко